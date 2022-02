Kitzingen vor 59 Minuten

Brand in Kitzingen: Dämmung fängt nach Dacharbeiten Feuer

Von einem Brand auf einer Baustelle in Kitzingen berichtet die Polizei. Am Dienstagmorgen hat sich aus bislang ungeklärter Ursache in der Oberen Bachgasse die Dämmung eines Hausdaches entzündet. Vorausgegangen sind nach Polizeiangaben Arbeiten an der Eindeckung des Gebäudes.