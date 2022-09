Kitzingen vor 1 Stunde

Brand in der Kitzinger Keltenstraße: Kochtopf löst Alarm aus

Ein auf dem eingeschalteten Herd vergessener Kochtopf rief am Donnerstagmittag Feuerwehr, BRK und Polizei auf den Plan. In der Kitzinger Keltenstraße hatte Rauch in einem der Hochhäuser einen Alarm ausgelöst, der sich dann jedoch als schnell zu bekämpfen herausstellte.