Brand im Mehrfamilienhaus in Dettelbach

Wohnhausbrand in der Troppenauer Straße in Dettelbach – Menschen in Gefahr: So lautete die Meldung, die am Montag gegen 19 Uhr bei der Polizei einlief. Die alarmierten Feuerwehren aus Dettelbach und Maintstockheim trafen dann auf einen Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses im 1. Stock. Auch der Rettungsdienst war angerückt, allerdings hielt sich, wie sich später herausstellte, zu diesem Zeitpunkt keiner der Bewohner im Haus auf, berichtet die Polizei.

Die Dettelbacher Feuerwehr ergänzt: Vor Ort stellte sich heraus, dass es in größerem Umfang auf einem Balkon brannte und ein Durchbrennen in die Wohnung sowie ein Übergriff auf den Dachstuhl drohte. Ein Atemschutztrupp im Inneren des Gebäudes sowie Feuerwehrleute, die von außen löschten bekamen den Brand schnell unter Kontrolle. Das Übergreifen des Feuers wurde dadurch verhindert.

Kripo ermittelt die Brandursache

Anschließend führte die Wehr Nachlöscharbeiten durch und überprüfte den Dachstuhl auf Glutnester. Um den Rauchschaden in der Wohnung so gering wie möglich zu halten, installierten die Einsatzkräfte einen Rauchschutzvorhang und bliesen den Rauch mit einem Hochleistungslüfter hinaus. Der Einsatz war nach etwa 1,5 Stunden abgeschlossen. Insgesamt 23 Feuerwehrleute mit sieben Fahrzeugen waren daran beteiligt.

Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand am Haus ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Noch am Abend begann die Kriminalpolizei Würzburg mit den Ermittlungen zur Brandursache, die noch unklar ist. Am darauffolgenden Dienstag waren Brandfahnder des Fachkommissariats zur weiteren Untersuchung vor Ort.