13 Gästeführerinnen und Gästeführer nahmen an der Fortbildung für die Busbegleitung im Dorfschätze-Express teil. Unsere sogenannten „Busbegleiter“ erhielten in einer Theorieeinheit fundiertes Basiswissen über unsere Region und den landschaftsprägenden Elementen. Unter Realbedingungen im fahrenden Bus gaben die Teilnehmer ihre Führung zum Besten und erhielten dabei direkt Feedback vom Dozenten. Unsere Busbegleiter/innen bringen so frischen Wind in Ihre Dienstleistungsqualität und treten sicher vor den (Fahr-)Gästen auf.

Die Fortbildung wurde von Dr. Helmer Vogel durchgeführt. Er ist Akademischer Direktor i.R. und Lehrbeauftragter am Institut für Geographie und Geologie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Dabei führt er selbst regelmäßig Bustouren im In- und Ausland. Dozent Vogel vermittelte in der Theorieeinheit Basiswissen zur Vertiefung der Kenntnisse über die Region zu Geologie, physische Geographie, Kulturgeschichte mit den Themenkomplexen Landschaftsgeschichte und Landschaftsentwicklung, Siedlungsgeschichte Mainfrankens sowie Weinbau und Weinkultur als landschaftsprägende Elemente.

Herr Dr. Vogel gab den Teilnehmenden bei ihren Übungen im Bus Hinweise zu Didaktik und Methodik. Führungen im fahrenden Bus sind anspruchsvoll und bedürfen besonderer Beachtung und Herausforderungen, wie beispielsweise „vorbeifahrende“ Sehenswürdigkeiten, Sicherheitsaspekte oder auch unvorhersehbare Bremsmanöver. Für die praktischen Übungen wurde eigens ein Bus vom Busunternehmen Schmitt aus Großlangheim eingesetzt. Auch die engsten Gassen wurden für die Fortbildung souverän durchquert.

Der Dorfschätze-Express startet ab dem Bahnhof Iphofen und bringt Einheimische sowie Zuggäste aus Richtung Würzburg und Nürnberg in die Orte Rödelsee, Wiesenbronn, Castell, Rüdenhausen, Abtswind, Wiesentheid sowie Prichsenstadt und wieder zurück. Als ganz besonderes Highlight, und für die Fahrgäste kostenfreier Service, wird der Dorfschätze-Express samstags bei der ersten Rundtour von einer Gästeführerin oder einem Gästeführer begleitet. Dabei erhalten die Fahrgäste wertvolle Informationen und Tipps zu unserer Region.

Wer ebenfalls Lust und Freude hat, als Botschafter/in im Dorfschätze-Express durch unser wunderschönes Steigerwaldvorland zu fahren, der meldet sich am besten direkt bei der Allianzmanagerin der Interkommunalen Allianz Dorfschätze: Teresa Öchsner, Tel.: (0938) 973515, E-Mail info@dorfschaetze.de. Mehr unter www.dorfschaetze.de

Von: Teresa Öchsner, Allianzmanagerin der Interkommunalen Allianz Dorfschätze, Wiesentheid.