Hohenfeld aktualisiert vor 22 Minuten

Böschungsbrand: Polizei ermittelt

In Kitzingen, im Bereich der Südbrücke bei Hohenfeld, kam es am frühen Donnerstagmorgen zu einem Böschungsbrand, berichtet die Polizei. Um 5 Uhr wurde das Feuer festgestellt, das sich auf die an der Böschung befindlichen Sträucher und Bäume ausbreitete. Der Brand konnte von der Feuerwehr Hohenfeld abgelöscht werden.