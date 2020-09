Dettelbach vor 1 Stunde

Bodentrampolin an der Mainlände in Dettelbach eingeweiht

Vergangenen Sonntag hätte der zehnte Familien- und Erlebnistag (FuE) an der Mainlände in Dettelbach stattfinden sollen. Auf Grund der Corona-Pandemie hatte sich das gesamte FuE-Team schweren Herzens dazu entschlossen, das Fest dieses Jahr ausfallen zu lassen, heißt es in einer Pressemitteilung der Dettelbacher Jugendarbeit. Dennoch haben sich die Veranstalter (Jugendarbeit Dettelbach, Judoclub, SPD-Ortsverein, Baumpirat Stefan Kress, Umwelt- und Naturschutzgruppe Dettelbach im LBV sowie der Alpenverein in Person von Peter Schöderlein) etwas besonders zum zehnjährigen Jubiläum überlegt.