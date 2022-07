Die Kreisgruppe Kitzingen des BN hatte in bewährter Weise einen Stand am Kitzinger Marktplatz aufgebaut, bei dem einige der Anliegen der Kreisgruppe thematisiert und einige Angebote für Passanten dargeboten wurden. Dieter Hofmann vom Rosshof Haidt hatte einige Skudde Schafe mitgebracht, die vor allem bei Kindern und Familien reges Interesse hervorriefen. Frau Gerda Hartner aus Volkach demonstrierte die traditionelle Methode der Spinnerei eben auch mit Schafwolle. Mit Brötchen und Wiener Würstchen bot man den Passanten eine Stärkung an.

Der Vorsitzende der Kreisgruppe, Manfred Engelhardt sowie der Vorsitzende der Ortsgruppe Mainstockheim, Klaus Petter standen für Gespräche und Erläuterungen zu den Themen des Tages bereit. Das war zunächst das Thema Streuobst Wiesen. Mit dem neu aufgelegten Streuobst-Pakt der bayerischen Staatsregierung soll ja ein neuer Schub zum Erhalt dieser wertvollen Biotope entstehen.

Außerdem konnte man Info Material zum neuen Radentscheid in Bayern einsehen und mitnehmen. Viele Parteien und Verbände, unter anderem auch der BN, unterstützen dieses Anliegen, in dem die notwendige Verkehrswende voran gebracht werden soll. Nach Möglichkeit den Anteil des Radverkehrs von zur Zeit zehn auf 25 Prozent zu steigern ist das Ziel. Unterschriften dazu konnten in Listen eingetragen werden.

Von: Manfred Engelhardt (1.Vorsitzender, Bund Naturschutz Kreisgruppe Kitzingen)