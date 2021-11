Kitzingen vor 1 Stunde

BMW von umzäunten Grundstück gestohlen

Im Zeitraum vom 25. Oktober bis 8. November, 10 Uhr, ereignete sich auf einem eingezäunten Wiesengrundstück unweit der Hausnummer 13 in der Marktbreiter Straße in Kitzingen ein Autodiebstahl, heißt es im Polizeibericht. Das Grundstück liegt in der direkten Sichtweite des dortigen Radwegs. Unbekannte gelangten durch das Aufflexen des Vorhängeschlosses am Eingangstor auf das Grundstück und stahlen dort einen schwarzen BMW 320i, Coupe, mit auffälligen, breiten Alufelgen. Anschließend wurde der BMW vermutlich auf einen Transporter oder Anhänger verladen und abtransportiert, schreibt die Polizei.