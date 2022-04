2000 Euro Schaden verursachten Unbekannte an einem BMW.

Wie die Polizei mitteilt, hatte eine 40-jährige Frau in der Sommeracher Straße in Volkach (auf Höhe der Sparkasse) ihren braunen BMW am Montag von 15.30 bis 23 Uhr geparkt. Als sie zum Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass der Wagen beschädigt war. Ein bislang Unbekannter verkratzte mit einem spitzen Gegenstand die Motorhaube, das Dach und die Beifahrerseite.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen entgegen, Tel.. (09321)1410.