Buchbrunn vor 30 Minuten

BMW-Fahrer streift Pedelec-Fahrer

Am Donnerstag kam es um 19.50 Uhr auf dem Parkplatz am Bahnhof in Buchbrunn zu einer Unfallflucht, heißt es im Bericht der Polizeiinspektion Kitzingen. Hierbei übersah ein männlicher Fahrer eines weißen BMW beim Rückwärtsausparken einen dahinter befindlichen Pedelec-Fahrer und touchierte diesen. Nach einer kurzen Unterhaltung der Unfallbeteiligten fuhr der BMW-Fahrer davon, noch bevor der Radfahrer sein Gefährt auf Beschädigungen überprüfen konnte. Letztendlich entstand ein Schaden von 100 Euro am Bike.