Kitzingen vor 1 Stunde

BMW-Fahrer rammt Ford beim Ausparken und begeht Unfallflucht

Am Mittwoch um 11.15 Uhr ereignete sich in der Königsberger Straße in Kitzingen vor einem Einkaufsmarkt eine Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer parkte mit seinen BMW-SUV, dessen Kennzeichen unbekannt ist, von einem Behindertenparkplatz rückwärts aus, berichtet die Polizei. Dabei stieß das Auto gegen die rechte hintere Fahrzeugseite eines dahinter haltenden Ford Fiesta. Der BMW-Fahrer entfernte sich, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Auch sein Auto müsste am Heck beschädigt sein, schreibt die Polizei. Am Ford entstand Schaden von etwa 2000 Euro.