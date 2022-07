Iphofen vor 54 Minuten

BMW auf Hotelparkplatz angefahren

Bereits am vergangenen Samstag kam es zwischen 18 und 23.15 Uhr in der Bahnhofstraße in Iphofen zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte auf dem Parkplatz eines Hotels einen dort abgestellten, blauen BMW an der Heckstoßstange. Es entstand ein Schaden von circa 1200 Euro.