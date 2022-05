Kitzingen vor 32 Minuten

Blumentöpfe auf Terrasse beschädigt

Am Freitag gegen 20.20 Uhr entdeckte eine 48-jährige Bewohnerin im Marshall-Heigts-Ring in Kitzingen drei Kinder auf ihrer Terrasse. Die etwa Zehn- bis 13 Jahre alten Kinder hatten offenbar zuvor Blumentöpfe beschädigt. Die Kinder flüchteten laut Polizeibericht in unbekannte Richtung. Der Bewohnerin entstand ein Schaden von 75 Euro.