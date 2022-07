Iphofen vor 53 Minuten

Blühwiesenstreifen und Nisthöhlen

Mit lauter Stimme begrüßte eine Mönchsgrasmücke im Garten von Heinz Weigand in Iphofen die beiden Gartenbewerter des Landesbundes für Vogelschutz Heinrich Wilhelm und Klaus Sanzenbacher, die gemeinsam Gärten im Landkreis Kitzingen für das Gemeinschaftsprojekt "Vogelfreundlicher Garten" des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) und des Bayerischen Artenschutzzentrums des Landesamtes für Umwelt bewerten und auszeichnen. Neben der bis zu vier Meter breiten Hecke aus heimischen Gehölzen überzeugte auch der Blühwiesenstreifen und die in eine Mauer eingearbeiteten Nisthöhlen die beiden Bewerter. Bei so viel Engagement für Vogel- und Naturschutz war die Verleihung der Plakette "Vogelfreundlicher Garten" an den Gartenbesitzer Heinz Weigand letztlich nur noch eine Formsache.