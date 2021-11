Bereits am Abend des 28. Oktober, gegen 22.45 Uhr, wurde der Polizei in Kitzingen ein Radfahrer gemeldet, der zwischen Kleinlangheim und Feuerbach ohne Licht unterwegs sei. Der betreffende Radfahrer wurde überprüft. Nun stellte sich heraus, dass sich im Zusammenhang mit der Mitteilung eventuell ein Verkehrsunfall ereignet hat, wie die Polizei schreibt.

Ein 20-jähriger Mercedes-Vito-Fahrer hat sich an die Polizeiinspektion Kitzingen gewandt, weil er einen Schaden am linken hinteren Kotflügel seines Fahrzeugs festgestellt hatte. Er gab an, mutmaßlich an einem Radfahrer hängen geblieben zu sein, der auf besagter Strecke unterwegs war.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach einen namentlich unbekannten Fahrzeugführer, der angeblich hinter dem Mercedes-Vito-Fahrer hergefahren war und auch gehupt hatte.

Hinweise an Tel.: (09321) 1410.