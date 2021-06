Vor 20 Jahren verkündete Kitzingens OB Bernd Moser, dass er 2002 wieder zur Wahl antreten will. Gleichzeitig macht der SPD-Oberbürgermeister ein Versprechen aus dem Wahlkampf 1997 wahr: Er stellte offiziell den Antrag auf Verkürzung seiner Amtszeit. Damit kann die nächste Wahl zum Oberbürgermeister der Stadt Kitzingen mit den Wahlen zum Stadtrat am 3. März 2002 durchgeführt werden. Das spart die Stadt viel Geld: Im Rathaus werden die Kosten für einen OB-Wahlkampf auf rund 20 000 Mark beziffert. Die Amtszeiten von OB und Stadtrat liefen in Kitzingen seit den 60er Jahren auseinander.

Ebenfalls vor 20 Jahren geht der "Platz der Zukunft" an den Start: Der Treffpunkt für die Kitzinger Jugend am Bleichwasen wird in Etwashausen seiner Bestimmung übergeben. Auch der Umweltgedanke soll nicht zu kurz kommen. Dafür sorgen auch Hinweistafeln, die der Bund Naturschutz und der Landesbund für Vogelschutz zur Verfügung gestellt hat. Der Jugendbeirat der Stadt hatte 1999 die Errichtung von Jugendtreffs empfohlen.

Vor zehn Jahren meldet Hüttenheim Vollzug: Die Kirchenburg ist saniert. Zum Erhalt des 700 Jahre alten Bauwerks wurden 300 000 Euro investiert. "Kleinod", "wichtiger Baustein" und "reiche Vergangenheit" - das waren die Begriffe bei der feierlichen Übergabe. Und man war sich einig: 700 Jahre gibt es die Kirchenburg und in 700 Jahren soll es sie immer noch geben. Dank vieler Zuschüsse bleiben nur 15 Prozent an den Eigentümern hängen.

In Kitzingen eröffnet die GWF ein "Main-Wein-Bistro". 21 Quadratmeter misst das ehemalige Bratwursthäusle am Fuß des Marktturmes in Kitzingen. Eröffnet wurde nach nur vier Wochen Umbauzeit. Die Winzergemeinschaft Franken bereits schon in Würzburg an der Alten Mainbrücke ein "Main-Wein-Bistro".