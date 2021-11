Gaibach vor 1 Stunde

Blick in die Berufswelt

Im Rahmen ihrer P-Seminare besuchten 40 Oberstufenschüler*innen des Franken-Landschulheims Schloss Gaibach mit ihren Lehrern Helmut Kneißl, Martin Redweik und Stefan Wehr die ZF Friedrichshafen AG in Schweinfurt. Nach der Darstellung der gut 120-jährigen Firmengeschichte erläuterte Ausbildungsleiter Jens Wunderwald, welche beruflichen Möglichkeiten Unterfrankens größter Industriebetrieb Abiturienten – von den klassischen Ausbildungsberufen bis hin zum immer beliebteren BA-Studium – bietet. Letzteres dauert drei Jahre und kombiniert praxisnahe Ausbildung im Betrieb mit theoretischen Inhalten, die an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg erworben werden, z. B. für die Fachrichtungen Elektrotechnik, Informatik, Maschinenbau, Mechatronik oder Wirtschaftsingenieurwesen. Voraussetzung für die jeweiligen Studiengänge ist die allgemeine Hochschulreife. Die Besichtigung eines Fertigungsbereichs der Antriebs- und Fahrwerktechnik des weltweit führenden Automobil- und Nutzfahrzeugzulieferers sowie ein abschließendes Mittagessen in der Werkskantine rundeten die Exkursion ab und lieferten den angehenden Abiturienten einen nachhaltigen Einblick in das Berufs- und Arbeitsleben.