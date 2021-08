Hohenfeld vor 22 Minuten

Blechplatten gestohlen

Sogenannte Trapezblech-Platten wurden in Hohenfeld gestohlen. Wie die Polizei in ihrem Pressebericht mitteilt, kam es am Samstag zwischen Null und 14 Uhr zu diesem Diebstahl. Die Plattn lagerten in der Kraußstraße neben einer Koppel. Da diese Platten über fünf Meter lang waren, wird davon ausgegangen, dass diese mit einem größeren Transportmittel wegbefördert wurden. Es entstand ein Beuteschaden von rund 300 Euro.