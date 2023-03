Bei der Vorstellung ihrer Verkehrsstatistik für das vergangene Jahr am Freitag (24. März 2023) hat die Polizei Kitzingen unter anderem einen "Raser des Jahres" gekürt. Der war diesmal nicht nur außerordentlich schnell, sondern auch noch sehr jung.

Die PI Kitzingen führte in der Nacht zum 09. Juni 2022 eine Laserkontrolle in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen durch. Gegen 23.00 Uhr konnten die Beamten ein Fahrzeug messen, das innerorts bei vorgeschriebenen 50 km/h mit sage und schreibe 107 km/h unterwegs war.

Mehr als doppelt so schnell unterwegs - 18-Jähriger zum "Raser des Jahres" gekürt

Hierbei handelte es sich um einen 18-Jährigen aus dem Landkreis, der seinen Pkw Führerschein noch nicht einmal ein Jahr hatte. Der Fahrer wurde mit einem Bußgeld in Höhe von über 1000 Euro und einem zweimonatigen Fahrverbot verwarnt

Da sich der junge Raser noch in der Probezeit befand, wurde in diesem Fall auch eine medizinisch psychologische Untersuchung (MPU) angeordnet. Die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen musste laut der Polizei angesichts einer so hohen Geschwindigkeit mehr als infrage gestellt werden musste

Vorschaubild: © Daniel Reinhardt/dpa