Volkach vor 23 Minuten

Blauer VW angefahren

Am Donnerstag zwischen 9 und 12.45 Uhr touchierte eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in Volkach einen blauen VW-Up an der linken Fahrertüre. Der VW war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Ratsherrstraße geparkt, wie die Polizei schreibt. Es entstand ein Schaden von circa 1500 Euro.