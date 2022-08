Kitzingen vor 34 Minuten

Blauen BMW angefahren und geflüchtet

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Äußeren Sulzfelder Straße in Kitzingen hatte der Besitzer eines blauen BMW sein Fahrzeug am Dienstag gegen 14 Uhr in einer Parklücke abgestellt. Als er um 16 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Kratzer an seinem Stoßfänger hinten rechts fest. Der Schaden wird im Polizeibericht auf 1500 Euro geschätzt.