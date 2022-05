Iphofen vor 1 Stunde

Blasmusik für den Frieden: Konzert am 22. Mai in Iphofen

Das Kreisorchester Kitzingen unter der Leitung von Kreisdirigent Siegfried Graf lädt für Sonntag, 22. Mai, alle Freunde der Blasmusik zu einem rund zweistündigen Konzert auf dem Rathausvorplatz in Iphofen ein, so eine Pressemitteilung des Nordbayerischen Musikbunds. Die Corona-Pandemie und die jüngsten Kriegsereignisse in der Ukraine haben vieles in unserer Gesellschaft und unserem Leben verändert. Aber die Freude und Begeisterung, gemeinsam zu Musizieren, wollen sich die Musikerinnen und Musikern nicht nehmen lassen. Dieter Lenzer als Bürgermeister der Stadt Iphofen, stellvertretender Kreisvorsitzender und Dirigent des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Iphofen ist nicht nur aktiv an den Konzertvorbereitungen beteiligt, sondern wird auch selbst am Tenorhorn mitspielen und vielleicht sogar das eine oder andere Stück dirigieren. Kreisvorsitzende Sibylle Säger erwartet aus den 15 Mitgliedskapellen rund 60 bis 80 Musikerinnen und Musiker, die gemeinsam einen bunten Strauß an bekannten Melodien darbieten werden. Von der Vogelwiese und dem Frankenlied-Marsch über die Toten Hosen und Peter Maffays „Tabaluga“ bis hin zur weltberühmten Polka, dem Böhmischen Traum, will das Kreisorchester Kitzingen laut der Mitteilung ein Feuerwerk der Blasmusik zünden. Das Platzkonzert beginnt um 15 Uhr, der Eintritt ist frei.