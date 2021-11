Nach zwei Jahren Pause fand am ersten Wochenende im November wieder eine Herbstveranstaltung der Marktbreiter Musikanten in Form eines Blasmusikabends in der Eventscheune am Wallochny-Hof in Marktbreit statt.

Die Wiedersehensfreude war groß, als eine stattliche Zahl von rund 100 Blasmusikfans und 20 Marktbreiter Musikantinnen und Musikanten mit ihrem Kapellmeister Kilian Mend an der Spitze in der Eventscheune am Wallochny-Hof aufeinandertrafen. Bereits der Begrüßungstitel "Wenn die Blasmusik erklingt", ließ die Herzen aller Blasmusikbegeisterten höherschlagen, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Neben den Eigenkompositionen von Kilian Mend wurden die musikalischen Bereiche böhmisch, klassisch und modern abgedeckt. Mit einem Blasmusikklassiker, der "Löffel-Polka" aus dem Repertoire der Egerländer, bereitete die Blaskapelle dem Publikum einen wahren Leckerbissen. Mit Applaus wurde nicht gespart und bei der Polka "Böhmische Liebe" von Mathias Rauch kam es sogar zu stehenden Ovationen.

Da im Augenblick keine Ehrungen durch den NBMB durchgeführt werden, hielt Cilly Fröhling eine Laudatio auf Vorsitzenden Helmut Bauereiß und Dirigent Kilian Mend, die sich seit über 30 Jahren ununterbrochen mit großem Engagement für die Belange der Marktbreiter Musikanten einsetzen. Fröhling sorgte außerdem zusammen mit Co-Moderation Isabell Schneider für eine kurzweilige und unterhaltsame Moderation.