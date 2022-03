Kitzingen vor 23 Minuten

Blasmusik am Mainufer

Das Wetter perfekt, die Sonne schien, das Publikum begeistert und die Spendenbox gut gefüllt. Es hätte besser nicht sein können, der Auftakt der Fränkischen Freunde in das neue Blasmusikjahr. Mit einem Benefiz-Open-Air Konzert am Kitzinger Mainufer starteten die gut zwanzig Musikerinnen und Musiker in ihre neue Saison. Aber nicht nur, dass es so am vergangenen Sonntag fast zwei Stunden anspruchsvolle Blasmusik auf dem Kitzinger Bleichwasen zu hören gab, sondern auch wurde von den rund zweihundert Zuhörerinnen und Zuhörern kräftig gespendet für die Opfer und Angehörigen des Ukraine-Krieges. Die Musikerinnen und Musiker mit ihrem Dirigenten Martin Stöckinger waren so doppelt begeistert, weil sie endlich wieder Musik vor Publikum spielen durften und zeitgleich mit den Geldspenden ein ganz klein wenig die große Not im Kriegsgebiet und bei den Flüchtlingen hoffen lindern zu können. Worte des Lobes und Dankes für dieses musikalische Spendenevent gab es auch von Barbara Becker, MdL und der stellvertretenden Landrätin Susanne Knof. Eine Fortsetzung dieses Konzerts der Fränkischen Freunde, soll es in ein paar Wochen geben, dann wahrscheinlich in Gerolzhofen.