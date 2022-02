Dettelbach vor 1 Stunde

Blasiussegen für Senioren

Neue Wege in der Coronazeit erlebten die Bewohnerinnen und Bewohner der Senioreneinrichtung Hornsches Spital in Dettelbach beim Gottesdienst in der Hauskapelle St. Georg. Musikalisch begleitet von Rita Selzam an der Orgel erfüllten vertraute Lieder, Texte und Gebete den Kirchenraum. Altenheimseelsorger Diakon Lorenz Kleinschnitz, der den Gottesdienst leitete, wies darauf hin, dass der Blasiussegen nicht allein bei Fischgräten schützen soll, vielmehr auch an dem vielen, an dem Menschen gerade auch im Alter schwer schlucken heilbringend wirken soll. Die Kerzen seien ein Zeichen, die an diese heilende Liebe Gottes erinnern sollen. "Auf die Fürsprache des heiligen Blasius bewahre euch Gott, der Herr vor jeder Halskrankheit und allem anderen Übel, er schenke euch Gesundheit und Heil". Nach der allgemeinen Spendung des Blasiussegen legte coronakonform Erna Schmitt von der Beschäftigung der Einrichtung jedem Bewohner und Bewohnerinnen die gekreuzten Blasiuskerzen um den Hals. Es war mehr als ein Lächeln, das ihr da im Schein der Kerzen entgegenleuchtete - strahlende dankbare Augen.