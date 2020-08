Bis zu 1000 Nutzer beim Gottesdienst-Livestream in Wiesentheid

Jeden Abend um 19 Uhr wird ein Gottesdienst aus der Wiesentheider Mauritiskirche live über das Internet gesendet. Bereits seit der Premiere am 16. März, kurz nach dem Lockdown, existiert dieses Format, das wegen der Corona-Pandemie eingeführt wurde und erstaunlich gut angenommen wird. Mitte August ging der 150. Gottesdienst über das weltweite Netz hinaus, zum Teil auch ins Ausland.

Es war ein kleines Jubiläum. „Für uns ist es eigentlich schon Normalität geworden“, sagt Pfarrer Peter Göttke, der als Dekan in der Pfarreiengemeinschaft St. Benedikt ist. An das Ein- und Ausschalten des Sendeknopfes jeden Abend in der Sakristei haben sich die Gottesdienstleiter sich gewöhnt.

Ein Team mit zwölf Hauptamtlichen, Priestern, Diakonen, Laien, dazu Lektoren und Freiwillige aus den insgesamt 14 Pfarreien, bestreitet im abendlichen Wechsel die rund 45 Minuten. Zu diesen gehört Wiesentheids Kirchenpfleger Paul Schug, der dafür sorgte, dass die entsprechende Technik im Gotteshaus installiert wurde. Schugs Sohn Jonas, der eine Webagentur betreibt, sorgt für den technischen Ablauf.

Gute Zugriffszahlen

Die Zahlen sprechen für sich. Etwa 2800 Zugriffe auf die Sendungen erfolgten zuletzt in acht Tagen, ein Erfolg. Oft sprächen einen auch Nutzer an, die derzeit das Angebot über den Bildschirm einem persönlichen Gottesdienstbesuch vorziehen, berichten Dekan Göttke und Kirchenpfleger Schug. Zwischen 250 und 400 Zugriffe registriert „Technikchef“ Jonas Schug pro Tag. Live um 19 Uhr verfolgten es gar nicht unbedingt so viele, später und am nächsten Tag werde das Angebot gerne noch geklickt. Zum Vergleich: Ins Gotteshaus dürften aktuell wegen der Auflagen durch die Pandemie etwa 90 Gläubige.