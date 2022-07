Der kleinste Iphöfer Stadtteil Birklingen wird derzeit von 63 Personen bewohnt, rund 20 besuchten die Bürgerversammlung vor dem Feuerwehrhaus.

Bürgermeister Dieter Lenzer wurde eingangs mit der Frage von Barbara Servatius konfrontiert, weshalb die Kirchenglocken nicht mehr läuten. Kirchenpfleger Manfred Röll erklärte, dass die Kosten für eine Instandsetzung bei 5000 Euro lägen, ein Betrag, den die Kirchstiftung nicht leisten könne. Er habe aber bereits mit der zuständigen Erzdiözese in Bamberg Kontakt aufgenommen, von dort könnte Unterstützung kommen.

Hilfe benötige die Kirchenstiftung auch, wenn es um die seltene Wiedemann-Orgel in der Marienkirche geht. Bei dem Instrument handele es sich möglicherweise um die erste eigenständig errichtete Orgel des Orgelbaumeisters Johann Christoph Wiedemann. Es sei also wohl ein Schatzkästlein. Bürgermeister Lenzer kündigte die Unterstützung der Stadt an, den die wenigen Einwohner könnten die Kosten nicht stemmen.

Zum Ausbau der Ortsdurchfahrt der B286 erklärte Lenzer, dass zwei Ausbauvarianten erstellt wurden, die derzeit mit der Regierung abgestimmt und Fördermöglichkeiten geprüft werden.

In Birklingen wird eine Hochwasserfreilegung geprüft. Es liefen zwar keine Keller voll, doch komme das Hochwasser oft einem Stromverteiler gefährlich nahe, dieser soll nun höher gesetzt werden. Von einer Wasserrückhaltung würden auch die Unterlieger an der Bibart profitieren und es könnte mehr Wasser versickern.

Birklingen hat die höchsten Abwassergebühren der Stadt

Wolfgang Schwab erinnerte, dass Birklingen die höchsten Abwassergebühren in der Stadt zu tragen habe, er stellte sich einen einheitlichen Beitrag in allen Stadtteilen vor. Der Bürgermeister ließ aber wenig Aussicht auf Erfolg erkennen.

Ob Windkraftanlagen in die Region kommen, ist derzeit offen. Iphofen gehört zum Landschaftsschutzgebiet, darüber entscheidet der regionale Planungsverband. Die Stadt will verstärkt zur Energiewende beitragen.

Bei der Sanierung des Zwei-Familien-Wohnhauses Schwanberg 6a hat die Stadt einen neuen Weg beschritten und nach der Erneuerung des Dachstuhls nach Brandschaden mit Solardachziegeln eingedeckt. Die Anlage kostete um 530.000 Euro und liefert bis zu 4800 kWh. Bürgermeister Lenzer sieht in der Anlage eine Alternative für den Altstadtbereich, da die Dacheindeckung nicht als Solaranlage erkennbar ist.

In allen Bürgerversammlungen hatten sich die Teilnehmenden für den Erhalt von Parkmöglichkeiten auf dem Marktplatz entschieden. Ebenso eindeutig fiel die Antwort auf die Frage nach nächtlicher Straßenbeleuchtung aus. Sie soll nach einhelliger Meinung nachts abgeschaltet werden.