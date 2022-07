Kleinlangheim vor 1 Stunde

Bildvortrag im Torhaus der Kirchenburg Kleinlangheim

Ein sehr interessiertes Publikum verfolgte im Torhaus der Kirchenburg Kleinlangheim den Bildvortrag von Monika Conrad zum Thema "Unser Dorf und das Kitzinger Land im Wandel der Zeit". Viele Bilder wurden vor allem in den letzten zehn Jahren und speziell für das aktuelle Förderkreis-Projekt von Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung gestellt. Die Ziele des Initiativkreises "Kultur- und Geschichtstreff des Förderkreises Kirchenburg e.V." wurden vorgestellt und im Anschluss ausgiebig in kleinen Gruppen diskutiert. Der neu eingerichtete Archiv- und Arbeitsraum stand zur Besichtigung offen. Die nächsten Treffen werden in verschiedene Themenbereiche gegliedert: Dorf; Wald und Flur; Häuserchronik; Menschen im Dorf; Familiengeschichten; Geschichten der Umgebung; Vereine; Dorfleben; Feste; Kirchweih; Landwirtschaft und Gewerbe; Schule; Kindergarten; Sport- und Jugendarbeit; Mühlen; Asyl Wutschenhof; Trautberg; Haidt, Asyl Atzhausen, Stephansberg, Kirchengemeinde; Konfirmationen; Feste; Geschichte der Kirche; Politische Gemeinde; Landkreis; Demokratiegeschichte; Jüdische Gemeinde; Zusammenarbeit mit dem Verein ehemalige Synagoge Kitzingen; Kirchenburg; Förderkreis; Spiel- und Theater; Welt des Hans Sachs; Herausragende Persönlichkeiten; Reformationszeit; Christian Beyer; Archäologie; Vor- und Frühgeschichte; Friedhöfe Kleinlangheims; Nachbargemeinden; überörtliche Organisationen; herausragende Orte; Fachbibliothek; Zeitschriften; Festschriften; Jahrbücher; Chronologien.