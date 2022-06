Mainstockheim vor 1 Stunde

Bildvortrag am 6. Juli: Kleinlangheim im Wandel der Zeit

Der Förderkreis Kirchenburg Kleinlangheim e.V. hat einen Initiativkreis gegründet und in einer ehemaligen Lehrerwohnung neben dem Torhaus einen Raum eingerichtet. Dort sollen Dokumente, Bilder, Filme, Dias und eine Fachbibliothek aufbewahrt, katalogisiert und digitalisiert werden, die aus Sammlungen von Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung gestellt wurden und noch werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Förderkreises. Wertvolle Sammlungen sollen hierdurch für weitere Forschungen, Veröffentlichungen, Ausstellungen, Vorträge etc. zur Verfügung stehen.