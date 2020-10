Die Bildungslandschaft im Kitzinger Land finden Landkreisbewohner künftig auf einen Blick in der Online-Bildungsdatenbank des Landratsamtes. Das digitale Informationsangebot richtet sich an alle Bürger, besonders interessant dürfte es jedoch für diejenigen sein, die selbst oder deren Kinder vor dem Übergang zu einer neuen Bildungsstation stehen oder die neu im Landkreis sind. Landrätin Tamara Bischof und Frank Goßmann, Projektleiter für Bildungsmonitoring im Bildungsbüro, haben das neue Online-Angebot nun freigeschaltet, wie es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes heißt.

Auch zur beruflichen Orientierung oder bei der Wahl einer Studienrichtung bietet das Portal Antworten. Die verzeichneten Bildungseinrichtungen reichen von frühkindlicher Bildung über Schule bis hin zu Aus- und Weiterbildung. Ergänzt wird dieses Spektrum durch Einrichtungen außerhalb des formalen Bildungssystems: Bibliotheken, Museen, Musikschulen, Volkshochschulen, Familienstützpunkte. Aber auch Vereine, Gruppen und Organisationen werden erfasst.

Um sich zurecht zu finden, werden die Nutzer bei der Suche durch Filtermöglichkeiten und eine Freitextsuche unterstützt. Neben Namen, Anschrift und Telefonnummern enthält die Bildungsdatenbank die E-Mail- und Internet-Adressen der Einrichtungen. Mit der Kartenansicht können sich die Nutzer des Bildungsportals einen Überblick über passende Einrichtungen in ihrer Nähe verschaffen. Die Daten werden fortlaufend aktualisiert, heißt es.

"Das Bildungsportal erspart langes und mühevolles Suchen. So erleichtern wir den Zugang zu Bildung für alle", wird Landrätin Tamara Bischof in der Mitteilung zitiert. Entwickelt wurde das Portal vom Bildungsbüro im Landratsamt. Es kann über das Digitale Bürgerbüro des Landratsamts Kitzingen unter "Schulen / Bildung / Kultur" oder direkt unter www.kitzingen.de/bildung aufgerufen werden.