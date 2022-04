Wiesentheid vor 1 Stunde

Bildstock in Wiesentheid erstrahlt in neuem Glanz

Schon eine Weile war "das Materle" am Fahrradweg zwischen Wiesentheid und Feuerbach nicht schön anzusehen. An dem beliebten Treffpunkt für Jung und Alt wurde schon vor geraumer Zeit randaliert und der alte Bildstock zerstört. "Schade, für alle." dachte sich auch der Wiesentheider Künstler Klaus Schneider. Kurzerhand nahm er dankenswerter Weise das Problem in die eigenen Hände. Er bestückte den Bildstock mit einem handgeschnitztem Kunstwerk an dem sich nun wieder alle erfreuen können.