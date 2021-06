Die Volkacher Stadtbibliothek startet wieder durch – der Lese-Sommer für Kinder und Jugendliche kann kommen. Nachdem corona-bedingt in den letzten Monaten die geplanten Präsenz-Veranstaltungen ausfallen mussten, geht das Team um Bibliothekschefin Claudia Binzenhöfer optimistischer in den Sommer. So ist geplant, das Bilderbuchkino wieder zu beleben, außerdem wird es eine spezielle Ferienpassaktion und ein Lesepicknick im Bürgerpark Freibad Volkach ab sechs Jahren geben. Eine Anmeldung für sämtliche Veranstaltungen ist unbedingt erforderlich, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Claudia Binzenhöfer weist daraufhin, dass auch in diesem Jahr die Ausleihe in der Stadtbibliothek Volkach für Ferienpass-Besitzer kostenfrei ist und jeweils zwei Medien für zwei Wochen ausgeliehen werden können. Außerdem wird eine spannende Bücherrallye durch Volkach stattfinden unter dem Thema „Auf den Spuren der Autorin Kirsten Boie“. Sie richtet sich an Kinder ab sieben Jahren.

Zudem laufen die Vorbereitungen für ein Lesepicknick im Bürgerpark Freibad Volkach. „Interessenten tragen sich bitte persönlich, telefonisch oder per E-Mail in die Interessentenliste in der Stadtbibliothek ein. Als Termin haben wir einen Dienstagnachmittag im Auge, das genaue Datum werden wir rechtzeitig bekanntgeben, erstdanach erfolgt eine verbindliche Anmeldung“, erläutert Claudia Binzenhöfer, die sich freut, dass auch das Bilderbuchkino eine Renaissance erleben wird.

Los geht es am Dienstag, 29. Juni, 15 Uhr, im Schelfenhaus mit „Fleming – Ein Frosch will zum Ballett“ (ab vier Jahren).

Tierisch geht es dann auch im Juli im Bilderbuchkino weiter: Am 23./27. Juli, 15 Uhr, wird in „Schnabbeldiplapp“ die Geschichte von der wasserscheuen Ente Emil erzählt, die schwimmen lernt. Im August treffen am Dienstag, 17., oder Freitag, 20. August, um 15 Uhr, Frau Dachs und Kater Lulu in dem Buch „Komm mit, Lulu!“ aufeinander.

Weitere Infos unter https://webopac.winbiap.de/volkach/index.aspx oder Webopac Volkach sowie direkt in der Stadtbibliothek Volkach, montags und donnerstags 15 bis 18 Uhr, mittwochs 15 bis 19 Uhr, freitags 9 bis 13 Uhr, Tel.: (09381) 809512.