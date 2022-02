Kitzingen vor 1 Stunde

Bike war nur zum Teil gesichert: Dieb entwendet Hinterrad

Das Hinterrad samt Nabenschaltung eines vor der Schule in der Kanzler-Stürtzel-Straße in Kitzingen abgestellten Fahrrades entwendete eine bislang unbekannte Person. Das Bike mit einem Zeitwert von rund 250 Euro stand laut Polizeibericht am Dienstag zwischen 8 und 13 Uhr am dortigen Fahrradständer und war mittels Schloss am Vorderrad sowie Rahmen gesichert. Es entstand ein Beuteschaden von circa 250 Euro.