Bei einer Traumroute über Schwarzenau, Neuses am Berg, eröffnete sich für die Radler bei der Aktion von "Generation Plus" Schwarzach-Reupelsdorf der weite Blick auf den Altmain, die Vogelsburg, den Steigerwald. Die Tour führte weiter durch die Weinlage der Neuseser Glatze nach Neusetz, dem Bach entlang, der je nach Ortschaft seinen Namen ändert: Schnepfenbach, Brücker Bach und am Ende die "Dettel" , der in Dettelbach in den Main mündet. Durch das beeindruckendem Ambiente im Tal fuhren die Radler über Schnepfenbach nach Brück, wo auf einem herrlichen Spielplatz Kaffeepause angesagt war.

Dem Dettelbach entlang durch das Brücker Tor durch die historische Altstadt, unterhalb der Kirchenzinnen mit Stopp am Brunnen der "Dettelbacher Marktbärbel"; ein weiterer Stopp am Skulpturenpark, Wasserspielplatz und den Kneippbecken. Mit der Mainfähre wurde übergesetzt nach Mainsondheim, und in Hörblach gab es noch eine deftige Abschlussbrotzeit. Ein tolles Gemeinschaftserlebnis, so die Teilnehmer und dürfen sich schon auf die nächsten Radtouren freuen.

Von: Lorenz Kleinschnitz (Ansprechpartner, Seniorenkreis Schwarzach am Main)