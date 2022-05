Auch in diesem Jahr haben wieder 60 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH) aus den Jahrgangsstufen 5 bis 7 am europaweiten Englisch Wettbewerb "The Big Challenge" teilgenommen. Zwischen dem 25. April und dem 6. Mai konnte dieser in Papierform oder auch digital durchgeführt werden. Nach zwei Jahren, in denen der Wettbewerb am LSH aufgrund von Corona online durchgeführt wurde, war es schön, den Test in den meisten Klassen in Papierform gemeinsam in der Schule durchzuführen.

"The Big Challenge" findet mittlerweile neben Deutschland mit jährlich 260 000 Teilnehmenden auch in Belgien, Frankreich, Italien, der Niederlande, Österreich, Polen, Skandinavien und Spanien statt. Hauptziel ist es, den Schülerinnen und Schülern einen pädagogischen Anreiz zu geben, ihre Englischkenntnisse auf spielerische Weise zu verbessern. Der Test besteht aus einem Fragebogen mit 45 Fragen. Dieser enthält moderne und ansprechende Abbildungen und nach Kompetenzen sortierte Fragen (Wortschatz, Grammatik, Landeskunde, Auseinandersetzung mit Bildern, Verständnis von kurzen Texten). Für jede Frage / Aufgabe stehen vier mögliche Antworten zur Auswahl, von der nur eine, die richtige, anzukreuzen ist. Für jede Jahrgangsstufe (5-9) gibt es einen eigenen Fragebogen. Vor dem Test können die Schülerinnen und Schüler z.B. im Internet die Fragen des Vorjahres bzw. der Vorjahre einsehen und beantworten. Während des Tests dürfen keinerlei Hilfsmittel verwendet werden.

Vorteil dieses Wettbewerbes ist, dass alle Teilnehmenden ein Zertifikat und ein Geschenk erhalten, unabhängig davon, ob sie gut oder schlecht abgeschnitten haben. Für die Jahrgangsstufenbesten gibt es eine Goldmedaille und für weitere besonders gute Leistungen Zusatzgeschenke wie Tablets, Powerbanks, Kopfhörer, DVDs, Poster, Jahresplaner, englische Lektüren und vieles mehr, was natürlich auch einen weiteren Anreiz für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausmacht. Den Schülerinnen und Schülern hat es viel Spaß gemacht, bei diesem Wettbewerb mitzumachen und ihre Englisch Kenntnisse auf den Prüfstand zu stellen. Nun warten sie schon gespannt auf ihre Preise und Platzierungen, die sie in den nächsten Wochen erhalten und erfahren werden.

Von: Eva Burkard (Organisatorin von „The Big Challenge“, Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid)