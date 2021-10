Kitzingen vor 38 Minuten

Bier und Fleisch aus Abstellraum gestohlen

In der Zeit von Montag, 19 Uhr, bis Mittwoch, 8.30 Uhr, kam es an einem Einfamilienhaus im Neuen Weg in Kitzingen zu einem Diebstahl. Eine bislang unbekannte Person überstieg die Grundstücksmauer und öffnete die Tür zu einem Abstellraum, der sich neben der Eingangstüre des Hauses befindet.