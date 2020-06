Biebelried: Fahrbahnverengungen auf der A3 ab 22. Juni

Im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der A3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen werden im Jahr 2020 überwiegend vorbereitende Arbeiten ausgeführt, heißt es in einem Presseschreiben. Zu diesem Zweck wird vom 22. Juni bis voraussichtlich 16. Juli auf der Fahrbahn Richtung Nürnberg zwischen den Anschlussstellen Schlüsselfeld und Höchstadt-Nord auf rund 2,5 Kilometern die Verkehrsführung geändert.

Dazu wird die Breite der Fahrstreifen reduziert und zur Mitte der Autobahn verschwenkt. Somit kann im Bereich des Standstreifens die Fahrbahn verstärkt werden, um für den geplanten Ausbau Richtung Frankfurt im Jahr 2021 eine sogenannte "4 plus 0-Verkehrsführung" einzurichten. Hierbei wird der Verkehr mit jeweils zwei Fahrspuren je Fahrtrichtung auf einer Richtungsfahrbahn der Autobahn geführt.

Vom 22. Juni bis voraussichtlich 3. September wird in Richtung Frankfurt zwischen den Anschlussstellen Höchstadt-Ost und Erlangen-Frauenaurach ebenfalls die oben genannte Baustellenverkehrsführung auf rund 13,5 Kilometer eingerichtet, so die Pressemitteilung. In diesem Abschnitt wird die Fahrbahn im Bereich des Standstreifens verstärkt und zusätzlich provisorisch verbreitert sowie Nothaltebuchten angelegt.