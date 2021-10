"Gott leitet sein Volk" lautet das Thema der Repperndorfer Bibelabende, zu denen Pfarrerin Doris Bromberger und der örtliche Kirchenvorstand einladen. Referent Diakon i.R. Rainer Dick aus Schwabach führt vom 25. bis 27. Oktober durch die Abende, die sich mit Texten aus dem Buch Josua beschäftigen und die jeweils um 19.30 Uhr im Gemeindehaus in Repperndorf stattfinden, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Eröffnet werden die Bibeltage am Sonntag, 24. Oktober, um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in Repperndorf, der unter dem Motto "An der Schaltstelle" steht.