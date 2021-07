Auf einer Fläche im Norden Rüdenhausens will ein Unternehmen für einige Jahre Sand abbauen. Es ist eines von drei nebeneinander liegenden Grundstücken und hat eine Größe von 2,5 Hektar. Weil die Gemeinde alle drei Grundstücke künftig als Gewerbegebiet ausweisen möchte, beschäftigte sich der Gemeinderat in seiner Sitzung mit dem Thema.

Zur Sitzung begrüßte Bürgermeister Gerhard Ackermann mit Steffen Beuerlein einen Vertreter des Unternehmens, um das Ganze einmal näher vorzustellen. Das Grundstück befindet sich direkt im Anschluss an den Autohof im Nordwesten Rüdenhausens, unweit der Autobahn. Es ist noch in privatem Besitz, die Gemeinde hat jedoch die Weichen für ihr künftiges Vorhaben gestellt.

Keine landwirtschaftlich genutzte Fläche

Wie Steffen Beuerlein von der Beuerlein GmbH aus Volkach ausführte, habe der momentane Besitzer der Flächen bei der Firma deswegen angefragt. Sein in Volkach ansässiges Unternehmen prüfte das Ganze und will dort im südlichen Teil des als Gewerbegebiet vorgesehenen Stücks Sand und Kies abbauen. Der Abbau an der Stelle mache aus seiner Sicht Sinn, weil man keine landwirtschaftlich genutzte Fläche nehme, sondern eine, die später sowieso überbaut werden soll. Er führte als Beispiel ein derzeit in Volkach entstehendes Gewerbegebiet an, wo sein Unternehmen vor der Bebauung den Sand ausbeutet.

Für den Sand- und Kiesabbau mitsamt einer folgenden Verfüllung ist eine Dauer von fünf bis sechs Jahren vorgesehen. Das gesamte Volumen schätzten die Fachleute auf etwa 102 000 Kubikmeter. Die Abbautiefe beträgt zwischen 2,5 und 6,5 Meter. Das Unternehmen werde dazu völlig unbelastetes Material verwenden, sicherte Beuerlein auch auf Nachfrage zu.

Gemeinderat will in der nächsten Sitzung entscheiden

Die Gemeinderäte wollten wissen, wie der Abtransport geplant sei. Geplant sei, über das Grundstück des Autohofs zu fahren, Gespräche dazu werden geführt. Als weitere Option wäre ein Abtransport über die Straße in Richtung Feuerbach möglich. Generell müsse ein dort bestehender Flurweg erst einmal dazu ausgebaut werden, was die Firma übernehme, hieß es. Eine mobile Siebanlage werde aufgestellt, so Beuerlein. Der Abbau erfolge tagsüber zwischen 7 und 16.30 Uhr.

Der Gemeinderat wird in seiner nächsten Sitzung Anfang August einen Beschluss dazu fassen.

Außerdem berichtete Bürgermeister Ackermann in der Sitzung, dass die Gemeinde zusammen mit den Nachbarorten Abtswind und Castell über die Anschaffung einer sogenannten "Wildkraut-Vernichtungsmaschine auf Heißwasserbasis" nachdenke. Damit soll künftig das Unkraut auf öffentlichen Flächen beseitigt werden. Die Kosten belaufen sich auf etwa 27 000 Euro. Die Gemeinde besitzt bereits ein ähnliches Hochdruckgerät mit einer Lanze. Bei Bedarf solle man sich lieber das zusätzliche Gerät ausleihen, meinten die Ratsmitglieder.