Iphofen vor 1 Stunde

Bettelbetrüger am Einkaufsmarkt in Iphofen aufgegriffen

Als sogenannte „Bettelbetrüger“ unterwegs waren zwei Männer in Iphofen am Donnerstagnachmittag in der Bahnhofstraße am dortigen Rewe-Einkaufsmarkt. Die Männer zeigten hier – in betrügerischer Absicht, wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt – Sammellisten für Taubstumme vor. Einzelne Personen spendeten auch Bargeld in noch unbekannter Höhe, so die Polizei.