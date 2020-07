Betrunkener Radfahrer leistet Widerstand

Am frühen Sonntag gegen 2.40 Uhr ist ein offensichtlich betrunkener Fahrradfahrer mit seinem Mountainbike in der Hindenburgstraße in Rüdenhausen gegen einen geparkten Wagen gefahren und auf die Straße gestürzt. Dabei verletzte er sich erheblich am Kopf, teilt die Polizei mit. Die stark blutende Kopfplatzwunde musste ärztlich versorgt werden. Der 23-Jährige wollte sich von den Rettungssanitätern aber partout nicht behandeln lassen und wollte nach Hause.

Er musste von den Polizeibeamten festgehalten werden, wogegen er sich erheblich wehrte und gegen die Beamten schlug. Obendrein bespuckte er die Polizisten. Im weiteren Verlauf beleidigte und bedrohte er neben den Beamten auch noch die zwei Sanitäter bis er endlich in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Gegen den jungen Mann wird wegen Trunkenheit im Verkehr, eines tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Bedrohung und Beleidigung ermittelt.