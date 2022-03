Kitzingen vor 11 Minuten

Betrunkener Radfahrer in Tiefgarage

Am Samstagabend wurde die Polizei in Kitzingen über mehrere betrunkene Jugendliche an einer Tiefgarage am Unteren Mainkai in Kitzingen informiert. Bei Eintreffen einer Streife wurde laut Polizeibericht ein Fahrradfahrer angetroffen, der deutlich alkoholisiert war. Zudem bestand der Verdacht, dass der Fahrradfahrer zuvor Betäubungsmittel konsumiert hatte. Aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt.