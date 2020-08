Geiselwind vor 7 Stunden

Betrunkener Radfahrer fährt Schlangenlinien

Am Freitagnachmittag wurde eine Streifenbesatzung der Kitzinger Polizei auf einen Radfahrer aufmerksam, der in der Schlüsselfelder Straße in Geiselwind ausgeprägten Schlangenlinien unterwegs war.