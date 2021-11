Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Samstag gegen 17.30 Uhr einen Autofahrer, der in deutlichen Schlangenlinien zwischen Birklingen und Iphofen unterwegs war. Laut der Zeugen war der Wagen auch mehrfach in den Randstreifen oder auf die Gegenfahrbahn gelenkt worden. Kurze Zeit später konnte der Wagen durch eine Streife der Polizei im Stadtgebiet von Kitzingen in der Mainstockheimer Straße gestellt werden. Der Grund für die Schlangenlinien schlug den kontrollierenden Beamten dann schnell in Form einer deutlichen Alkoholfahne bei dem 62-jährigen Fahrer entgegen. Der Alkotest bestätigte laut Polizeibericht den Verdacht, der Wert lag bei 1,1 Promille. Der 62-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Dann konnte er seinen Weg nach Hause fortsetzen – allerdings zu Fuß.

Vorschaubild: © Patrick Seeger (dpa)