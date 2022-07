Wiesentheid vor 1 Stunde

Betrunkener Autofahrer: Zusammenstoß in Wiesentheid

Zwei Autos sind am Freitag gegen 17 Uhr in Wiesentheid in der Rüdenhausener Straße zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, entdeckten die Beamten bei der Unfallaufnahme, dass der Unfallverursacher erheblich alkoholisiert war. Passiert war der Unfall beim Einfahren von einem Parkplatz in die Straße. Dabei hatte der 56-jährige Mann mit seinem Wagen einen anderen touchiert.