Volkach vor 11 Minuten

Betrunkene rissen Verkehrszeichen aus

Am Mittwochabend um 19.50 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin an der Einmündung der beiden Staatsstraßen 2260/2274, scharfe Kurve in Richtung Obervolkach zwei junge Männer, die offensichtlich unter starken Alkoholeinfluss standen. Diese rissen gemeinsam ein Verkehrszeichen auf der Verkehrsinsel aus der Verankerung. Anschließend flüchteten sie. Eine sofortige Fahndung nach den beiden Männern durch mehrere Streifen der Polizeiinspektion Kitzingen verlief ohne Erfolg. Es entstand laut Polizeiangaben ein Schaden von etwa 250 Euro. Wer hat etwas beobachtet?