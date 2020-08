Füttersee vor 1 Stunde

Betrunken mit Auto rangiert

Ein 20-jähriger Mann hatte zusammen mit einigen Freunden an einem See im Bereich von Füttersee gefeiert. Gegen 4 Uhr wollte der junge, erheblich betrunkene Mann laut Polizeibericht sein Auto umparken und rutschte rückwärts einen kleinen Abhang in Richtung See hinunter. Dabei wurde der Pkw leicht beschädigt. Die Streife der Polizeiinspektion Kitzingen stellte bei Klärung des Sachverhaltes bei dem 20-jährigen eine Alkoholisierung von 1,84 Promille fest. Der junge Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.