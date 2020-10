Schwarzach vor 57 Minuten

Betrunken auf dem Fahrrad unterwegs

Am Samstag gegen 23.25 Uhr fiel einer Streifenbesatzung in der Schweinfurter Straße in Schwarzach ein Radfahrer auf, der prompt versuchte sich einer Kontrolle zu entziehen. Nach kurzer Nachfahrt konnte der 60-Jährige gestellt und der Grund für sein Verhalten festgestellt werden: Der Mann war laut Polizeibericht deutlich alkoholisiert, was ein Test am Alkomaten bestätigte: 1,68 Promille zeigte das Messgerät an. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.