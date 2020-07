Kitzingen vor 1 Stunde

Betriebe mit Saisonarbeitern werden kontrolliert

Die Kontrolle der Betriebe mit Saisonarbeitskräften startet ab sofort im Landkreis Kitzingen nach den Vorgaben der bayerischen Staatsregierung mit so genannten Prüfer-Teams, heißt es in einer Pressemitteilung. Wie die Staatsregierung jüngst angekündigt hat, sollen diese Teams landwirtschaftliche Betriebe mit Erntehelfern kontrollieren, um ein Corona-Ausbruchsgeschehen, wie zum Beispiel auf einem Gemüsehof in Mamming, zu verhindern.