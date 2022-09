Wiesentheid vor 1 Stunde

Betend und singend nach Dettelbach

Nachdem sie während Corona nicht stattfinden konnte, wurde nun die traditionelle Wallfahrt nach Dettelbach von den verschiedenen Gruppen in der Pfarreiengemeinschaft Kirchschönbach-Wiesentheid-Stadelschwarzach wieder aufgenommen. Vor Sonnenaufgang machten sich die Wallfahrer in Wiesentheid, Kirchschönbach, Stadelschwarzach und Laub auf den Weg zur Wallfahrtskirche "Maria im Sand" in Dettelbach. Nachdem die Gruppe in Wiesentheid aus der Mauritiuskirche gezogen war, machte sie außerhalb des Ortes Station, um gemeinsam zu beten und weitere Strophen des Liedes "Beim frühen Morgenlicht" anzustimmen. Wallfahrtsführer Arnulf Haubenreich nutzte die Gelegenheit, um Helga Ruppert zu einem Jubiläum zu gratulieren: Sie war zum 40. Mal bei der Wallfahrt nach Dettelbach dabei. Während die Wiesentheider beim Laufen und Beten nicht nass wurden, musste sich die Gruppe aus Kirchschönbach unter einem heftigen Schauer auf den Weg machen.